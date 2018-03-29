Около 200 военнослужащих примут участие в соревнованиях по альпинизму в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 29 марта. /ТАСС/. Около 200 военнослужащих станут участниками начавшегося в четверг первого всеармейского конкурса по ски-альпинизму "Саянский марш-2018". Соревнования пройдут в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"Соревнования стартуют сегодня на территории природного парка "Ергаки" в горах Западных Саян в Красноярском крае. В них примут участие около 200 военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

В конкурсе примут участие команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Новосибирского высшего военного командного училища, военных округов, Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова Также вне общего зачета маршрут конкурса пройдет сборная команда Вооруженных сил РФ по ски-альпинизму.

Маршрут, который предстоит пройти командам, пролегает на дистанции 50 километров с набором высоты до 4 тысяч метров. При прохождении маршрута команды должны выполнять специальные задания: пострадавшего от лавины и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и "кошках", ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность. Завершится конкурс 2 апреля.

Ски-альпинизм предполагает прохождение маршрута в горах с подъемом на лыжах с камусом и/или пешком с лыжами и спуском на лыжах без трассы (фрирайд).