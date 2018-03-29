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Первая за 25 лет выставка произведений из Третьяковской галереи открывается в Новосибирске

Сибирь
29 марта, 12:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, марта. /ТАСС

Экспозиция, которая готовилась в течение пяти лет, начнет работу на базе Новосибирского государственного художественного музея 30 марта

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Картина Исаака Левитана "Над вечным покоем" в Третьяковской галерее

Картина Исаака Левитана "Над вечным покоем" в Третьяковской галерее

© Алексей Филиппов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Третьяковская галерея впервые за четверть века покажет в Новосибирске шедевры живописи и скульптуры XVIII - первой половины XX века. Как сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио министра культуры региона Игорь Решетников, подготовка этой выставки заняла более пяти лет.

"На самом деле мы очень долго шли к этому, пять лет заняла подготовка этого выставочного проекта… Это очень сложный процесс, непросто привезти картины и разместить их в любом помещении, это очень большая кропотливая работа и очень большой подарок новосибирцам", - сказал Решетников.

Как пояснила главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова, для музея приезд в Новосибирск имеет особое значение, так именно в этот город во время Великой Отечественной войны была эвакуирована часть коллекции. Некоторые картины, которые в то время хранились в Новосибирске, можно будет увидеть на этой выставке. По словам Татьяны Городковой, именно поэтому жителям города будет особенно интересна эта выставка.

"Это не только возможность увидеть потрясающие вещи, но и возможность многое почувствовать и многое переосмыслить. Наверное, это не только выставка художественная, но и имеет колоссальное историческое значение и значение патриотическое. Это возможность всем по-новому переосмыслить историю, вообще это предмет гордости для Новосибирска", - отметила главный хранитель галереи.

Выставка откроется на базе Новосибирского государственного художественного музея 30 марта и продлится до 1 июля. В числе самых известных из представленных картин искусствоведы называют этюд "Голова Иоанна Крестителя" живописца Александра Иванова, выполненный им для картины "Явление Христа народу". Также в Новосибирск привезли пейзажи Ивана Шишкина, Алексея Саврасова и Исаака Левитана, портреты Ильи Репина и Ивана Крамского. Особое место в экспозиции займут фотографии, документы и письма, рассказывающие о ходе эвакуации Третьяковской галереи в Новосибирск.

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