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В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу

Сибирь
29 марта, 12:09 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах региона, никто не пострадал

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Частный автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся в четверг на трассе в Кемеровской области. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло возгорание в моторном отсеке, ликвидировано собственными силами. Автобус вез волейбольную команду из Ханты-Мансийска, пострадавших нет, в автобусе было 11 детей и 2 взрослых, за ними выехал другой автобус, который доставит их до места назначения", - сказал собеседник агентства.

Автобус частной компании следовал по маршруту из Кемерова в Новосибирск.

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Кемеровская область Новосибирская область Ханты-Мансийский автономный округ
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