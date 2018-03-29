В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Частный автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся в четверг на трассе в Кемеровской области. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло возгорание в моторном отсеке, ликвидировано собственными силами. Автобус вез волейбольную команду из Ханты-Мансийска, пострадавших нет, в автобусе было 11 детей и 2 взрослых, за ними выехал другой автобус, который доставит их до места назначения", - сказал собеседник агентства.

Автобус частной компании следовал по маршруту из Кемерова в Новосибирск.