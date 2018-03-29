Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд запретил работу единственной АЗС на острове Ольхон на Байкале

Сибирь
29 марта, 12:35 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, марта. /ТАСС

По данным прокуратуры, выводы о незаконности строительства АЗС были сделаны на том основании, что данная территория находится в границах водоохранной зоны Байкала

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Ольхонский районный суд в Иркутской области запретил работу единственной АЗС на острове Ольхон на Байкале, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Суд признал незаконным использование под АЗС земельного участка в поселке Хужир, на котором находится АЗС. Кроме того, зафиксирован факт самовольного захвата дополнительного участка, что также является незаконным. На добровольное исполнение решения суда ответчику дано два месяца, его исполнение находится на контроле прокуратуры", - уточнили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, в течение этого времени владелец АЗС может при согласовании с местными властями обеспечить "перевод земель из одной категории в другую". Она пояснила также, что выводы прокуратуры о незаконности строительства АЗС были сделаны на том основании, что данная территория находится в границах водоохранной зоны Байкала.

Кроме того, прокурорская проверка выявила загрязнение нефтепродуктами земельного участка под АЗС на площади около 480 кв. м. По данным ведомства, площадка заправочной станции не была оборудована твердым покрытием, причиненный экологии ущерб составил более 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в январе этого года в Верховный суд с иском обратилась группа из 16 владельцев участков земли в Ольхонском районе, собственника туристической базы "Звезда Байкала", и троих собственников участков, на которых планировалось строительство гостиниц. Истцы просили признать частично незаконным распоряжение правительства РФ, расширившее водоохранную зону Байкала до границ ЦЭТ. Верховный суд признал это распоряжение правительства РФ законным, истцы, в свою очередь, подали на апелляцию.

Кроме того, летом прошлого года в ходе "прямой линии" к президенту Владимиру Путину обратились жители байкальского острова, пожаловавшиеся на ограничивающее их права экологическое законодательство, неразвитую инфраструктуры, в частности, на отсутствие асфальтированной дороги. По итогам беседы с местными жителями было дано поручение такую дорогу построить.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама