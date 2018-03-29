Суд запретил работу единственной АЗС на острове Ольхон на Байкале

ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Ольхонский районный суд в Иркутской области запретил работу единственной АЗС на острове Ольхон на Байкале, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Суд признал незаконным использование под АЗС земельного участка в поселке Хужир, на котором находится АЗС. Кроме того, зафиксирован факт самовольного захвата дополнительного участка, что также является незаконным. На добровольное исполнение решения суда ответчику дано два месяца, его исполнение находится на контроле прокуратуры", - уточнили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, в течение этого времени владелец АЗС может при согласовании с местными властями обеспечить "перевод земель из одной категории в другую". Она пояснила также, что выводы прокуратуры о незаконности строительства АЗС были сделаны на том основании, что данная территория находится в границах водоохранной зоны Байкала.

Кроме того, прокурорская проверка выявила загрязнение нефтепродуктами земельного участка под АЗС на площади около 480 кв. м. По данным ведомства, площадка заправочной станции не была оборудована твердым покрытием, причиненный экологии ущерб составил более 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в январе этого года в Верховный суд с иском обратилась группа из 16 владельцев участков земли в Ольхонском районе, собственника туристической базы "Звезда Байкала", и троих собственников участков, на которых планировалось строительство гостиниц. Истцы просили признать частично незаконным распоряжение правительства РФ, расширившее водоохранную зону Байкала до границ ЦЭТ. Верховный суд признал это распоряжение правительства РФ законным, истцы, в свою очередь, подали на апелляцию.

Кроме того, летом прошлого года в ходе "прямой линии" к президенту Владимиру Путину обратились жители байкальского острова, пожаловавшиеся на ограничивающее их права экологическое законодательство, неразвитую инфраструктуры, в частности, на отсутствие асфальтированной дороги. По итогам беседы с местными жителями было дано поручение такую дорогу построить.