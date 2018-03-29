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В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Туве

Сибирь
29 марта, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

По данным ведомства, люди возвращаются в свои дома

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ситуация с паводком в поселке Каа-Хем Кызыльского района Тувы стабилизировалась, вода отступает, люди возвращаются в свои дома. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ситуация стабилизировалась. В поселке Каа-Хем вода отступает и люди возвращаются в свои дома с пункта временного размещения (ПВР). В настоящий момент в пункте никого нет", - сказали в ведомстве.

В поселке подтопленными остаются 126 дворов и 65 домов. В правительстве Тувы уточнили, что за сутки уровень воды снизился примерно на 30 сантиметров. В ночь на четверг в ПВР ночевали 28 человек, в том числе семь детей, тогда как зарегистрировано в пункте 440 человек, которые в случае необходимости могут быть там размещены. Ежедневно на питание приходят около 70 человек.

Для ликвидации последствий подтопления талыми в поселке Каа-Хем задействовано 189 человек, 80 единиц техники.

Паводок в Туве начался в субботу из-за резкого повышения температуры воздуха и таяния снега. В Кызыльском районе был введен режим ЧС.

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