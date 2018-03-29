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Всероссийская акция "100 баллов для победы" стартует 5 апреля в Новосибирске

Сибирь
29 марта, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Отмечается, что в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Четвертая всероссийская акция "100 баллов для победы" начнется 5 апреля в Новосибирске, а затем пройдет в других регионах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Рособрнадзора.

Ежегодно в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

"Всероссийская акция "100 баллов для победы" проводится по инициативе Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки. В этом году она состоится в четвертый раз и будет посвящена Году волонтера и добровольца в России. Акция стартует 5 апреля в Новосибирске, а затем пройдет и в других регионах", - отметили в пресс-службе.

"Участие во Всероссийской акции "100 баллов для победы" примут не только учащиеся десятых и одиннадцатых классов, но и волонтеры, кадеты, активисты школьных объединений. Главными героями Всероссийской акции по традиции станут стобалльники. Сегодня они учатся в лучших вузах Сибирского федерального округа и готовы поделиться своими знаниями и впечатлениями об экзамене. Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ по обществознанию, физике, химии и математике, ответят на вопросы школьников, которые волнуют их в преддверии государственной итоговой аттестации", - сказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что акция начнется в новосибирском лицее №22 "Надежда Сибири". "Школьников ждет встреча с руководством Рособрнадзора и Новосибирской области, флешмоб, интерактивные арт-объекты и открытие книжной полки, с помощью которой любой желающий сможет поделиться своей книгой и взять любую другую на время для чтения и подготовки к ЕГЭ. Книжная полка будет работать в лицее №22 постоянно. Подобные книжные полки также откроются и в других регионах, в которых пройдет акция "100 баллов для победы" в течение апреля", - заключили в пресс-службе.

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