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Власти Омской области дополнительно выделили на образование 593 млн руб.

Сибирь
29 марта, 16:21 дата обновления: 29 марта, 16:25 UTC+3 ОМСК ОМСК 29, марта. /ТАСС

Планируется провести ремонт в 294 образовательных учреждениях региона, приобрести дополнительное оборудование для 336 школ и детсадов и создать 2,6 тыс. учебных мест

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ОМСК, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило дополнительные 593,25 млн рублей на финансирование сферы образования в 2018 году. Как сообщил ТАСС представитель министерства образования региона Илья Крылич, средства пойдут на ремонт школ, спортзалов, увеличение зарплат педагогов и создание дополнительных учебных мест.

"Правительство [Омской области] выделило на образование из областного бюджета дополнительные 593,25 млн рублей. Почти 186 млн рублей будет направлено на ремонт зданий и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, 15,6 млн - на ремонт спортивных залов, 73,8 млн - на создание дополнительных учебных мест, 50,5 млн - на создание инфраструктуры для новой школы в селе Петропавловка и 267,3 млн - на увеличение зарплаты по "майским указам", - уточнил Крылич.

По его словам, ремонт будет проведен в 294 образовательных учреждениях Омской области, будет приобретено дополнительное оборудование для 336 школ и детских садов и создано 2 тыс. 675 учебных мест.

Ранее врио губернатора Омской области Александр Бурков в своем бюджетном послании к региональному Заксобранию отметил плачевное состояние зданий омских школ. По его словам, регион должен привести образовательные учреждения в порядок, невзирая на сложную экономическую ситуацию. Он поручил омскому Минобразования разработать дорожную карту реновации школьных зданий.

В начале года правительство Омской области выделило дополнительные 200 млн рублей на замену окон в школах. Всего на сферу образования в регионе в этом году направлено из областного бюджета около 18,5 млрд рублей.

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