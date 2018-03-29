Более 20 подрывов провели на реках в Алтайском крае для пропуска воды в паводок

БАРНАУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты провели 24 подрыва на трех реках Алтайского края в районах, где была опасность сильного подтопления, сообщил в четверг на комиссии по ЧС начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

"Для ликвидации заторов мы применяем вертолет Ми-8, на трех реках - Ануй, Песчанка, Каменка - произведено всего 24 подрыва, все они были удачные. Авиаразведка работала и с беспилотниками, совершено 29 вылетов. На два телефона доверия горячей линии за сутки мы получили 290 обращений - все отрабатываются в течение суток по оказанию адресной помощи", - рассказал Лисин.

По словам начальника регионального главка МЧС, в соответствии с прогнозом погоды и паводковой обстановкой проводится перегруппировка сил и средств на наиболее опасные направления - Алейский, Быстроистокский, Красногорский, Солтонский, Усть-Пристанский районы. За прошедшие сутки спасатели нарастили группировку - прибыли 70 человек из других субъектов СФО, специалисты привезли с собой 21 плавсредство. В общей сложности 1449 человек и 480 единиц техники работают в районах края.

Лисин рассказал, что из-за осадков, которые прогнозируются 30 и 31 марта, в некоторых районах могут начаться повторные подтопления, причем, в ночное время. Вновь столкнуться с паводком могут Змеиногорский, и Чарышский районы.

По данным ГУ МЧС по региону, на данный момент подтопления есть в 65 населенных пунктах, подтоплено 4113 участков, 1012 жилых домов в которых проживает более 2,5 тысячи человек. Эвакуированы 1672 человека, 177 из них находятся в пунктах временного размещения. Режим ЧС в Алтайском крае сохраняется - ожидается ухудшение погоды и новые подтопления.