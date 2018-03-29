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Структура Росгеологии в ближайшее время начнет ликвидацию отходов БЦБК

Сибирь
29 марта, 16:45 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, марта. /ТАСС

Ранее Иркутская область передала Росгеологии в собственность 29 объектов комбината, их дальнейшее нахождение на берегу Байкала угрожает экологии озера

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ИРКУТСК, 29 марта. /ТАСС/. Структура Росгеологии "РГ-Экология" приступит в ближайшее время к рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), для чего будет подписан соответствующий контракт, сообщил ТАСС официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев.

"Это позволит "РГ-Экологии" в ближайшие сроки приступить к работам по рекультивации шлам-лигнина. После истечения срока, договор будет пролонгирован до 2021 года", - сказал он.

Согласно информации на сайте госзакупок, "РГ-Экология" станет "единственным исполнителем работ". С ней будет подписан контракт на сумму 3,48 млрд рублей, из них 1,69 млрд рублей предусмотрены на 2018 год и 1,79 млрд рублей - на 2019 год. Выполнить работы подрядчик должен до 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Иркутская область передала Росгеологии в собственность 29 объектов комбината, включая карты-накопители и очистные сооружения, что необходимо для начала работ на полигонах с отходами, накопившихся за 50 лет работы БЦБК. Их дальнейшее нахождение на берегу Байкала угрожает его экологии.

В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов Байкальского ЦБК, накопленных с 60-годов прошлого века. Стоимость контракта - 5,9 млрд рублей, сроки работы по рекультивации - до 2021 года.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина - вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.

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