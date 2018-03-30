Более 200 команд из России, стран Европы и Азии посоревнуются на Байкале в подледной ловле

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международный турнир "Байкальская рыбалка" открылся в пятницу в районе села Турка в Бурятии. В этом году в традиционном соревновании по подледному лову участвуют более 200 команд из России, стран Европы и Азии, сообщил ТАСС Баир Дондубон - директор по развитию группы компаний "Титан", которая является одним из организаторов турнира.

"В этом году в "Байкальской рыбалке" участвуют 223 команды из разных регионов России - от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также из Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и стран Евросоюза. В пятницу состоялись парад участников и жеребьевка по распределению секторов лова. Завтра участники выйдут на лед, и до конца дня мы узнаем имена победителей", - сказал Дондубон.

Он добавил, что в этом году почетным гостем "Байкальской рыбалки" стал актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича из фильма "Особенности национальной рыбалки", а в субботу на льду Байкала ждут руководителя Росрыболовства Илью Шестакова и главу Бурятии Алексея Цыденова.

По данным властей республики, в соревнованиях участвуют около 900 человек. Главным призом станет автомобиль Renault Kaptur. Помимо кроссовера, рыбаки смогут получить снегоход, лодку, лодочный мотор, генератор и другие награды.

Международный турнир по подледной ловле "Байкальская рыбалка" проводится на льду глубочайшего озера в 14 раз. Цель соревнований - популяризация и дальнейшее развитие рыболовного спорта и туризма в Бурятии.