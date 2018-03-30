Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кызыле снят режим ЧС из-за паводка

Сибирь
30 марта, 13:01 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 30, марта. /ТАСС

Сообщается, что все находившиеся в пунктах временного размещения 30 марта возвратились в дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Режим ЧС, действовавший в Кызыле из-за подтопления талыми водами жилых домов и подворий, снят. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии города.

"С сегодняшнего дня в Кызыле отменен режим чрезвычайной ситуации. Теперь в городе действует режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате резкого таяния снега с 24 марта 2018 года в Кызыле были подтоплены 12 жилых домов и 30 дворов частного сектора в двух микрорайона. В городе были развернуты пункты временного размещения (ПВР). Как пояснили ТАСС в мэрии, за весь период ЧС в ПВР было зарегистрировано 130 человек. При этом в первые дни чрезвычайной ситуации в ПВР находились 30 человек, ночь на пятницу в пункте провели всего пятеро эвакуированных.

"Сегодня, 30 марта, все возвратились в дома. В связи с этим ПВР планируется к закрытию с 16:00 (12:00 мск)", - отметили в мэрии.

С 25 марта режим ЧС действует в соседнем Кызыльском районе, где подтоплен поселок Каа-Хем. По данным МЧС, ситуация стабилизировалась, поток склоновых вод с горы Хербис уменьшился, дальнейшая угроза подтопления населенного пункта отсутствует. В администрации района сообщили, что в ночь на пятницу в ПВР остались 15 граждан, в том числе пятеро детей.

Паводок в Туве начался после резкого потепления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тыва Паводок в Сибири
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
В МИД РФ вызвали послов западных стран
3
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
5
СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США
6
Премьер Болгарии заявил, что страна не примет новые санкций против РФ по делу Скрипаля
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники