В Кызыле снят режим ЧС из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Режим ЧС, действовавший в Кызыле из-за подтопления талыми водами жилых домов и подворий, снят. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии города.

"С сегодняшнего дня в Кызыле отменен режим чрезвычайной ситуации. Теперь в городе действует режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате резкого таяния снега с 24 марта 2018 года в Кызыле были подтоплены 12 жилых домов и 30 дворов частного сектора в двух микрорайона. В городе были развернуты пункты временного размещения (ПВР). Как пояснили ТАСС в мэрии, за весь период ЧС в ПВР было зарегистрировано 130 человек. При этом в первые дни чрезвычайной ситуации в ПВР находились 30 человек, ночь на пятницу в пункте провели всего пятеро эвакуированных.

"Сегодня, 30 марта, все возвратились в дома. В связи с этим ПВР планируется к закрытию с 16:00 (12:00 мск)", - отметили в мэрии.

С 25 марта режим ЧС действует в соседнем Кызыльском районе, где подтоплен поселок Каа-Хем. По данным МЧС, ситуация стабилизировалась, поток склоновых вод с горы Хербис уменьшился, дальнейшая угроза подтопления населенного пункта отсутствует. В администрации района сообщили, что в ночь на пятницу в ПВР остались 15 граждан, в том числе пятеро детей.

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