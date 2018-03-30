ФРМ: моногорода Сибири должны усилить работу по привлечению инвесторов

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Моногорода Сибирского федерального округа должны усилить работу по привлечению на свою территорию потенциальных инвесторов, особенно это касается поселений Забайкалья, Иркутской области, Бурятии и Красноярского края. Об этом в пятницу в ходе совещания по вопросам реализации программы по комплексному развитию монопоселений Сибири заявил генеральный директор Фонда развития моногородов (ФРМ) Илья Кривогов.

"Инвесторы не идут по каким-то причинам в эти моногорода, может, недостаточно активно ведется работа с этими инвесторами на муниципальном уровне, но я считаю, что все эти города имеют шансы и возможности для инвестиционного развития. На примере городов Кемеровской области и Алтайского края мы видим, что возможно привлекать не только внутренних, но и внешних инвесторов, поэтому нужно усилить эту работу", - отметил он.

Также не все регионы выполняют задачу по увеличению количества рабочих мест в монопрофильных поселениях, несмотря на то, что в целом эти показатели превышают 100%. Как уточнил Владимир Головко, заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, особое внимание на это должны обратить два сибирских региона.

"В целом значение ключевого показателя эффективности выполнен на 133%, это в принципе неплохо. Не выполнили показатели по созданию рабочих мест два региона, это Забайкальский край - город Краснокаменск, поселок Жирекен и поселок Новоорловск, и Иркутская область", - отметил Головко.

Всего на территории Сибирского федерального округа находится 66 монопрофильных населенных пунктов. По программе развития моногородов, к 2025 году эти поселения должны уйти от зависимости от градообразующих предприятий и диверсифицировать экономику.