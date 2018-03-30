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СК начал проверку из-за затопления домов во время паводка в поселке Каа-Хем в Туве

Сибирь
30 марта, 13:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 30, марта. /ТАСС

В населенном пункте остаются подтопленными 58 жилых домов

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КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Следователи в Туве проводят проверку по факту подтопления во время паводка 249 жилых домов в поселке Каа-Хем Кызыльского района. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по региону.

"В Республике Тыве по факту затопления 249 жилых домов, расположенных у подножия горы Хербис в юго-восточной части поселка Каа-Хем Кызылского района, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. В ведомстве намерены проверить поселковых и районных чиновников на халатность во время паводка.

В результате резкого потепления 25 марта и схода талой воды с горы Хербис в зону подтопления попали 249 жилых домов. По данным СК, годом ранее эта часть Каа-Хема также пострадала от паводка "однако должностными лицами не было предпринято надлежащих мер по недопущению подобного факта".

По данным администрации района, в поселке остаются подтопленными 58 жилых домов. В пункте временной дислокации зарегистрированы 489 человек. При этом ночь на пятницу в нем провели 15 граждан, в том числе пятеро детей.

Из-за подтопления поселка Каа-Хем в Кызыльском районе с 25 марта действует режим ЧС. По данным МЧС, ситуация стабилизировалась, поток склоновых вод с горы Хербис уменьшился, дальнейшая угроза подтопления населенного пункта отсутствует.

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