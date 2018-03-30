Второе дело на руководителей застройщика жилого массива в Новосибирске передано в суд

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Второе уголовное дело в отношении пяти представителей руководства группы компаний "Неоград", которые обвиняются в хищении почти 1 млрд рублей из средств дольщиков, направлено в суд, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Ранее руководителям компании уже было предъявлено обвинение по другим эпизодам мошенничества. ГК "Неоград" начинала строительство крупнейшего в Новосибирске долгостроя - жилого массива "Закаменский", квартир в нем до сих пор дожидаются около 4 тысяч дольщиков и членов их семей.

"Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти лиц из числа руководителей ГК "Неоград". В зависимости от степени и роли участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация полученных преступным путем доходов"). <…> Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска", - говорится в сообщении.

В 2008-2013 гг. застройщик микрорайона "Закаменский" - компания "Неоград-инвест" (входит в ГК "Неоград") - заключила 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне и получила от дольщиков более 2 млрд рублей. По версии следствия, руководители "Неоград-инвест" из этих средств похитили более 1 млрд рублей, которые пошли на приобретение ценных бумаг, предоставление займов, а также иные не связанные со строительством цели.

Следствие отмечает, что намерения достроить дома в "Закаменском" у компании не было, деньги, которые люди платили по договорам займа и участия в долевом строительстве, перечислялись на счета аффилированных организаций, после чего обналичивались и передавались организатору группы. Хищения тщательно скрывались с помощью искажения бухгалтерской отчетности. Всего с 2007 по 2014 годы похищено 960 млн рублей, поступивших в кассу и на расчетный счет организации от 560 участников долевого строительства.

В отношении четверых топ-менеджеров "Неоград-инвеста" ранее было возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому проходят 593 человека, его рассматривает суд. Пятый руководитель компании заключил досудебное соглашение со следствием, его дело рассматривалось отдельно, он осужден на 4,5 года колонии.