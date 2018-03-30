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В пяти селах Омской области ввели карантин из-за опасных заболеваний лошадей

Сибирь
30 марта, 16:20 UTC+3 ОМСК ОМСК 30, марта. /ТАСС

Количество животных, которые будут уничтожены, не уточняется

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ОМСК, 30 марта. /ТАСС/. Карантин в пяти населенных пунктах Омской области введен из-за обнаружения очагов опасных заболеваний лошадей - инфекционной анемии и лептоспироза, сообщил в пятницу ТАСС начальник регионального главного управления ветеринарии Владимир Плащенко.

"У нас введен карантин до 15 июня по лептоспирозу в поселке Конезаводской Марьяновского района и в деревнях Маломогильное и Канаковка, поселках Центрально-Любинский и Веселая Поляна Любинского района по инфекционной анемии лошадей", - сказал он.

По словам Плащенко, эти болезни не представляют опасности для человека. "Лептоспирозом человек может заразиться, но это крайне маловероятно. Это заболевание лечится, при отрицательном результате карантин будет снят. А вот при инфекционной анемии все животные, если у них выявлена данная болезнь, сдаются на убой", - пояснил главный ветеринар Омской области.

Количество животных, которые будут уничтожены, не уточняется.

Инфекционная анемия лошадей - вирусная болезнь. В естественных условиях инфекционной анемией болеют преимущественно лошади, а также ослы и мулы. Источником возбудителя инфекции служит больное животное, лечение этого заболевания не разработано. Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, возбудителем которой является бактерия.

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