Алтайский край обратится в правительство РФ за помощью в компенсации ущерба от паводка

БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил местным органам власти подготовить к 3 апреля документы по объему ущерба, причиненного паводком, для обращения за помощью в правительство РФ.

"Завтра мы должны подготовить весь пакет документов для обращения в правительство РФ с просьбой о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда. Мы решили сделать это, не дожидаясь завершения паводка - ситуация требует, чтобы мы по тому ущербу, который сегодня можем зафиксировать, провели работу и доложили в правительство. Дальше, если погодно-климатические условия будут развиваться так, что будут новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, мы будем обращаться повторно. Ситуация чрезвычайная, имеет правовую квалификацию и обязывает работать в особом режиме", - сказал Карлин в понедельник на оперативном совещании.

По словам главы региона, работа по оценке материального ущерба, причиненного паводком, завершается. По его словам, было подтоплено шесть социальных объектов, семь объектов жизнеобеспечения. С начала паводка пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. В Алтайском крае сохраняется режим ЧС.

Губернатор отметил, что несмотря на то, что за последние сутки ситуация постепенно нормализуется, есть опасения, что паводок усугубится. В крае с середины недели ожидается потепление, в некоторых районах высота снежного покрова составляет около 40 см.

С 31 марта по 4 апреля на Алтае ожидается вскрытие льда на реке Объ в районе села Усть-Чарышская Пристань - вода может подняться до критической отметки в 580-620 см. До 3 апреля сохранится высокий уровень воды с возможным подъемом в реках Чарыш, Алей и Каменка.

В 2014 году, Алтайский край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение - тогда пострадали 125 населенных пунктов, ущерб составил около 5 млрд рублей.