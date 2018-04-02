Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты WWF помогут чабанам из Тувы защитить скот от снежного барса

Сибирь
2 апреля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Отмечается, что в свою очередь эти меры смогут защитить самих редких хищников от мести со стороны скотоводов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Овцы на пастбище в Туве

Овцы на пастбище в Туве

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Специалисты WWF в 2018 году обеспечат меры по защите скота местных жителей от нападений снежного барса, а самих редких хищников - от мести со стороны скотоводов. Сообщение об этом было опубликовано на сайте WWF России в понедельник.

На территории республики Тыва специалисты отмечают низкую численность копытных - основной пищи снежного барса. Из-за этого хищники нередко выбирают в качестве добычи многочисленный домашний скот, который находят на высокогорных пастбищах.

В первую очередь, специалисты WWF помогут закрыть сеткой-рабицей вентиляционные отверстия закрытых загонов для скота (кошар). "Защита скота в кошарах станет первой ... простой, но очень эффективной мерой предотвращения нападения ирбиса на скот. Именно через вентиляционное отверстие в крыше загона в сумерках или ночью ирбис проникает в кошару и ... может за один раз добыть несколько десятков овец или коз. Чабаны сами поддерживают эту идею и готовы нам помогать", - приводят в WWF слова директор Алтае-Саянского отделения фонда Натальи Трофимовой.

По данным WWF, после проведения подобных работ в 2007-2008 годах нападения ирбиса в кошарах в регионе почти прекратились. До 2010 года на хребте Цаган-Шибету и Шапшал не было отмечено ни одного случая проникновения ирбиса в кошары. Однако с течением времени возникла необходимость в замене и ремонте установленных конструкций.

Также в течение года специалисты WWF планируют протестировать метод ограждения открытых пастбищ электроизгородями, успешно применяемый в Индии и Непале, а также обучить местных жителей пасти скот с помощью тувинских овчарок. Кроме того, на пастбищах могут быть установлены специальные сигнальные фонари, устройства, которые срабатывают при приближении животных к стоянке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тыва
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
2
Меняйло: звание "народного губернатора" остается за Тулеевым
3
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
4
Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности предоставить ключи шифрования сообщений
5
Песков назвал "пересудами" предположения о политической подоплеке ареста Магомедовых
6
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
7
Строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники