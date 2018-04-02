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В Алтайском крае подтоплены более 70 школ

Сибирь
2 апреля, 12:20 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 2, апреля. /ТАСС

На время паводка часть уроков организована на базе санаториев

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БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Школьники из пострадавших от паводка районов Алтайского края приступили к занятиям, для них временно организовано либо дистанционное обучение, либо уроки на базе санаториев и профилакториев, куда детей направили учиться на время подтопления. Всего в регионе в зоне подтопления оказался 71 объект образования, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки региона.

"На подтопленных территориях - 71 объект образования. Но это не значит, что затопило сами школы - подтоплены территории вокруг, нужно провести работы по уборке. Большинство из таких учреждений готовы к работе, кроме нескольких школ в наиболее пострадавших от паводка районах - Солонешенском, Петропавловском и Краснощековском. Школьники из этих районов направлены в санатории, где для них организовано обучение", - сообщили в ведомстве.

По данным регионального Минобрнауки, школьники из подтопленных районов три недели пробудут в санаториях, где для них будут проводить занятия. Уроки в школах, на базе которых были созданы пункты временного размещения для эвакуации при паводке, будут проходить в штатном режиме. Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России, практически все, кто там находился, вернулись в свои дома.

Как сообщалось ранее, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время комиссии по ЧС в Алтайском крае поручил проконтролировать процесс предстоящей сдачи ЕГЭ в двух школах Краснощековского района, где занятия после каникул из-за паводка начнутся только 9 апреля.

В Алтайском крае сохраняется режим ЧС, с начала паводка в регионе пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. Несмотря на то, что за последние сутки ситуация постепенно нормализуется, есть опасения, что паводок продолжится с новой силой. В крае с середины недели ожидается потепление, в некоторых районах высота снежного покрова составляет около 40 см, с 31 марта по 4 апреля на Алтае ожидается вскрытие льда на реках с подъемом воды до критических отметок. Подтопления территорий на сегодня есть в 339 населенных пунктах.

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