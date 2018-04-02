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Росгеология надеется на ускорение иркутскими властями процесса передачи собственности БЦБК

Сибирь
2 апреля, 12:35 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, апреля. /ТАСС

В холдинге пояснили, что передача объектов в собственность необходима для начала работ на полигонах с отходами, накопившимися за 50 лет работы комбината

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ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Росгеология не может приступить к началу работ по переработке отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) из-за затянувшейся процедуры передачи объектов промплощадки в собственность госхолдинга и просит власти Иркутской области ускорить ее, сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев.

По его словам, передача объектов в собственность необходима для начала работ на полигонах с отходами, накопившимися за 50 лет работы БЦБК. Их дальнейшее нахождение на берегу Байкала угрожает его экологии.

"Ни один объект Байкальского ЦБК не был передан на баланс Росгеологии. Таким образом приступить непосредственно к работам по проекту ликвидации отходов пока невозможно. Сложившаяся ситуация пока препятствует реализации проекта, и, безусловно, необходимо ускорение этого процесса", - сказал он.

Ранее сообщалось, что структура Росгеологии "РГ- Экология" станет единственным исполнителем работ по рекультивации отходов БЦБК, отмечалось, что компания готова к ней приступить в ближайшее время. При этом иркутские власти сообщали о передаче в собственность 29 объектов комбината, включая карты-накопители и очистные сооружения.

Как пояснил Сергеев, для прохождения этой процедуры "со стороны холдинга был подготовлен полный пакет необходимых документов, которые сейчас находятся на рассмотрении в соответствующих ведомствах".

О БЦБК

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК - порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина - вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.

В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, накопленных с 60-х годов прошлого века. Стоимость контракта - 5,9 млрд рублей, сроки работы по рекультивации - до 2021 года.

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