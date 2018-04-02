Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около двух суток потребуется на откачку воды в подтопленном поселке Каа-Хем в Туве

Сибирь
2 апреля, 13:04 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 2, апреля. /ТАСС

Подтопленными остаются 25 домов, в которых проживают 32 взрослых и 10 детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЫЗЫЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Двое суток предположительно потребуется на откачку воду в пострадавшем от паводка поселке Каа-Хем в Туве. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве республики глава Кызыльского района Валентин Ендан.

В конце марта из-за резкого потепления в Туве талыми водами были подтоплены Каа-Хем, а также окраины Кызыла, где с паводком уже справились. "Сейчас организована откачка воды с подтопленных территорий с жилыми домами [в Каа- Хеме]. Предположительно, через двое суток вода будет откачана. Работает 18 автомашин", - сказал Ендан.

По словам начальника регионального главка МЧС Андрея Назарова, по состоянию на 2 апреля подтопленными остаются 25 домов (количество за сутки сократилось на 16), в которых проживают 32 взрослых и 10 детей. В пункте временного возмещения находятся девять человек. По словам Ендана, работает комиссия по определению ущерба - две группы, которые обошли все дома, кроме тех 25, которые остаются подтопленными.

Для помощи пострадавшим от паводка главой республики Шолбаном Кара-оолом поручено создать волонтерский штаб. "Создаем штаб на уровне республики, и у нас два муниципальных образования - это поселок Каа-Хем и город Кызыл. Мы пригласим всех, кто заинтересован в оказании практической помощи - общественников, социальных работников", - сказал на совещании вице-премьер правительства республики Анатолий Дамба-Хуурак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тыва
Страны
Россия
Персоны
Кара-оол, Шолбан Валерьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
4
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники