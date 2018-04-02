Около двух суток потребуется на откачку воды в подтопленном поселке Каа-Хем в Туве

КЫЗЫЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Двое суток предположительно потребуется на откачку воду в пострадавшем от паводка поселке Каа-Хем в Туве. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве республики глава Кызыльского района Валентин Ендан.

В конце марта из-за резкого потепления в Туве талыми водами были подтоплены Каа-Хем, а также окраины Кызыла, где с паводком уже справились. "Сейчас организована откачка воды с подтопленных территорий с жилыми домами [в Каа- Хеме]. Предположительно, через двое суток вода будет откачана. Работает 18 автомашин", - сказал Ендан.

По словам начальника регионального главка МЧС Андрея Назарова, по состоянию на 2 апреля подтопленными остаются 25 домов (количество за сутки сократилось на 16), в которых проживают 32 взрослых и 10 детей. В пункте временного возмещения находятся девять человек. По словам Ендана, работает комиссия по определению ущерба - две группы, которые обошли все дома, кроме тех 25, которые остаются подтопленными.

Для помощи пострадавшим от паводка главой республики Шолбаном Кара-оолом поручено создать волонтерский штаб. "Создаем штаб на уровне республики, и у нас два муниципальных образования - это поселок Каа-Хем и город Кызыл. Мы пригласим всех, кто заинтересован в оказании практической помощи - общественников, социальных работников", - сказал на совещании вице-премьер правительства республики Анатолий Дамба-Хуурак.