Новосибирская область выделит 96 млн руб. на проект Ледовой арены молодежного ЧМ по хоккею

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства Новосибирской области объявило о проведении открытого конкурса на строительство Ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске. Начальная стоимость контракта превышает 96 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

"Вместимость ледовой арены должна быть не менее 10 тыс. зрителей, с vip-ложей для 500 человек, а также с залом для пресс-конференций для 30 представителей СМИ. Общая площадь здания не должна превышать 70 тысяч квадратных метров, а количество парковочных мест должно быть не менее 1900", - сказано в технологическом задании объекта, размещенном на сайте госзакупок. Подача заявок завершается 24 апреля 2018 года.

Ледовую арену Новосибирск планирует строить как претендент на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Предполагалось, что часть расходов на себя возьмет инвестор, который для покрытия расходов построит в районе ледовой арены в пойме реки Обь жилой комплекс, но с этим не согласились местные депутаты из-за риска транспортного коллапса. В итоге площадка под арену была согласована без жилой застройки в начале 2018 года.

Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что возможный запрет на проведение международных соревнований в России не повлияет на строительство Ледовой арены в Новосибирске.