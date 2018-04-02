Морозы дали возможность подготовиться к продолжению паводка на Алтае

До 4 апреля ожидается вскрытие льда на реках с подъемом воды до критических отметок © Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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До 4 апреля ожидается вскрытие льда на реках с подъемом воды до критических отметок © Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Похолодание до минус 8-23 градусов, пришедшее в Алтайский край, приостановило развитие паводка и дало возможность подготовиться к новым подтоплениям. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Обстановка стабильна на данный момент, господствуют минусовые температуры, осадков практически нет. Уровни воды в реках упали, резко снизилась приточность - это дает нам время, чтобы провести перегруппировку сил и организовать подготовительные мероприятия. Впереди - начало теплого периода, а значит обстановка может осложниться. На территории горных и предгорных районов выпало немало осадков - в случае потепления мы будем иметь серьезный приток воды и в малые реки, и в крупные водные артерии", - цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС по региону Игоря Лисина.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сохраняется режим ЧС, с начала паводка в регионе пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов - сейчас подтопления остаются в 39 из них. В регионе опасаются нового разгула стихии: на прошлой неделе в некоторых районах выпало до 40 см снега - пока он лежит, но потепление и снеготаяние может начаться уже 4-5 апреля. Также с 31 марта по 4 апреля ожидается вскрытие льда на реках с подъемом воды до критических отметок. На 3 апреля температура составит от минус 15 до плюс 3 градусов в разных районах, ожидается снег, метель и гололед.

Группировка из почти 1,5 тыс. спасателей продолжает работу в крае. Жители населенных пунктов, где вода ушла, вернулись в свои дома из пунктов временного размещения (ПВР). В то же время в Краснощековском районе, который наиболее серьезно пострадал от подтопления, сохраняют готовность ПВР, запас продуктов и медикаментов на случай прихода "большой воды".

"Дома, пострадавшие от подтопления, чистят с привлечением сил МЧС. Идут подворовые обходы, готовы ПВР, создаем запас бутилированной воды, продуктов, запасаемся спассредствами и средствами для размещения людей в помещениях, расписываем транспорт. Животных в прошлый раз большей частью с подворий эвакуировали, сейчас их вернули, но если будет необходимость - эвакуируют снова", - рассказал ТАСС глава Краснощековского района Александр Бобрышев, отметив, что одна из проблем - убедить людей в опасности паводка, так как в предыдущее подтопление более 560 человек до последнего момента отказывались от эвакуации.

Как сообщалось ранее, о том, что подтопления начнутся в марте, в регионе начали предупреждать уже в январе - из-за сильных морозов земля промерзла до двух метров и почва не может впитывать воду. В 2014 году в регионе пережили сильнейшее за последние полсотни лет наводнение - тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.