Проблема незаконных вырубок в Омской области возникла из-за низкого уровня лесоустройства

ОМСК, 2 апреля. /ТАСС/. Причиной активизации "черных лесорубов" на территории Омской области является низкий уровень лесоустройства, который делает нерентабельным легальный бизнес по заготовке леса. Об этом сообщил в понедельник журналистам на совещании Федерального агентства лесного хозяйства, которое прошло в Омске, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

Ранее омская журналиста на форуме ОНФ в Калининграде рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проблеме "черных лесорубов" в Омской области, где лесной фонд составляет более 6 млн га. Глава государства заявил, что МВД отреагирует на эту ситуацию быстро и жестко.

"В Омской области в 70% лесов более 10 лет не проводилось лесоустройство. Поэтому бизнес туда идет с трудом, он не понимает, какой объем какого леса там есть. А если нет легального бизнеса, то его место занимают незаконные вырубщики", - сказал Бурков.

Врио губернатора заверил, что регион сможет решить проблему "черных лесорубов". "Но возникает вопрос - кто придет на их место? Сейчас главная задача для областного правительства - это создание условий для бизнеса, чтобы он занимался заготовкой леса и глубокой переработкой древесины", - считает Бурков.

По его словам, на проведение работ по лесоустройству Омской области необходима помощь федерального центра. "Это масштабная работа, и без нее мы не сможем создать нормальные условия для бизнеса", - подчеркнул глава региона.

Бурков отметил, что из-за низкого уровня легальных лесозаготовок Омская область тратит на защиту леса значительно больше средств, чем получает в бюджет. "Объем бюджетных начислений за использование лесных ресурсов в 2017 году составил 122 млн рублей. При этом на исполнение полномочий в сфере лесопользования мы истратили 216 млн рублей", - сказал врио губернатора.