Музыкальная часть Транссибирского арт-фестиваля закрылась в Новосибирске мировой премьерой

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Музыкальная часть юбилейного V Транссибирского арт-фестиваля под руководством известного скрипача Вадима Репина завершился в Новосибирске 2 апреля мировой премьерой сочинения современного композитора Софии Губайдулиной "Диалог: Я и Ты" для скрипки с оркестром". Как сообщила журналистам в понедельник сама композитор, которая прилетела в Новосибирск на концерт, для нее стало большой честью участие в фестивале.

"Для меня это большая честь и большая радость, я встретилась здесь с совершенно прекрасными музыкантами. <…> В наше время, сейчас, может быть, это самое важное дело, в котором так нуждается человечество в целом. Наша ситуация настолько сложная, настолько грозящая, что именно культурные инициативы могут не только скрасить эту напряженность, но и в какой-то степени помочь совладать с этой напряженностью", - сказала композитор.

Как уточнила Губайдулина, при работе над новым сочинением она представляла тех музыкантов, которые будут его исполнять. В частности, речь шла о художественном руководителе фестиваля, уроженце Новосибирска и всемирно известном скрипаче Вадиме Репине. Как сказал сам Репин, новое произведение имеет для него особое значение.

"Я давно просил Софию Губайдулину написать для фестиваля, но долгое время ничего не получалось, а какое-то время назад она и вовсе объявила о том, что закончила сочинять музыку. И вдруг полгода назад - как гром среди ясного неба! - от нее внезапно пришло сообщение о том, что она решилась. Это сочинение рождено гением, и я приложу максимум усилий чтобы убедительно воплотить его на сцене", - сказал Репин.

Также в вечер закрытия фестиваля прозвучала "Неоконченная симфония" Шуберта, концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступил японский пианист Юкио Йокояма, и еще одно сочинение Губайдулиной - "Всадник на белом коне".

София Губайдулина - советский и российский композитор, автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей. Предыдущая мировая премьера ее сочинения состоялась в феврале 2017 года в Нью-Йорке, позже была исполнена в Бостоне и Цюрихе.

Транссибирский арт-фестиваль

V Транссибирский арт-фестиваль - его основная музыкальная часть - проходил в Новосибирске с 9 марта, в его рамках состоялось больше 20 концертов, мастер-классов и творческих встреч с мировыми звездами. Среди них были такие музыканты как швейцарский пианист Константин Лифшиц, латвийский скрипач Гидон Кремер, скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан и испанский виолончелист Пабло Феррандес. В рамках пятого арт-фестиваля в Новосибирске прозвучало пять премьер. Кроме сочинения Софии Губайдулиной, зрители впервые услышали произведения Алексея Игудесмана, Даниэля Шнидера, Андрея Молчанова и Михаила Крутика.

Финальной точкой в новосибирской части фестиваля станут гастроли Большого театра России с балетом Джона Ноймайера "Дама с камелиями" со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые покинет стены Большого театра и будет представлен на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета 12 и 13 апреля. Российская часть фестиваля в эти дни также проходит в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Далее - в июне и июле - фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.