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Скорость доступа в интернет в сельских школах Новосибирской области увеличилась в 5-10 раз

Сибирь
3 апреля, 8:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, апреля. /ТАСС

Увеличение скорости поможет школьникам при сдаче единого государственного экзамена, сообщили в правительстве региона

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НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Почти 500 сельских школ Новосибирской области в 2018 году увеличили скорость доступа в интернет в 5-10 раз, что в том числе поможет школьникам при сдаче единого государственного экзамена. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 491 сельской школе Новосибирской области значительно увеличена скорость доступа в интернет, 220 из них c 1 апреля 2018 года переведены на спутниковые технологии. Это позволило увеличить скорость в 10 раз - до 2 Мбит/с. Еще в 29 школах, являющихся пунктами проведения единого государственного экзамена, скорость доступа увеличена до 10-50 Мбит/с", - уточнили в пресс-службе.

Мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта и областной программы по устранению цифрового неравенства. Ранее сообщалось, что в рамках этой программы более 90 тыс. жителей в 130 малых населенных пунктах Новосибирской области получили доступ к широкополосному интернету. В первую очередь подключаются социальные объекты: фельдшерско-акушерские пункты, школы, библиотеки.

Госпрограмма "Цифровая экономика" разработана в рамках исполнения поручений президента РФ. По ней к 2024 году 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 Мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, проходящая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

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