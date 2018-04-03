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Заболеваемость ОРВИ в Новосибирске превысила эпидемический порог почти на 15%

Сибирь
3 апреля, 8:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, апреля. /ТАСС

Больше всего заболевших отмечается среди подростков и взрослых

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© Александр Демьянчук/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ по итогам прошлой недели в Новосибирске составила 106,1 на 10 тысяч населения, в связи с чем эпидемический порог оказался превышен почти на 15%. Об этом во вторник сообщило управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

"На 2 апреля за 13 неделю года по городу Новосибирску зарегистрировано 16 тыс. 999 случаев заболеваемости ОРВИ, показатель составил 106,1 на 10 тыс. населения, что выше значения эпидпорога на 14,9%", - уточняется в сообщении.

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Больше всего заболевших отмечается среди подростков и взрослых, в этой категории эпидпорог в Новосибирске превышен на 22,1%. За прошедшую неделю было обследовано больше 1 тыс. человек, при этом было выявлено 483 вирусов гриппозной этиологии (47 вирусов гриппа В и 426 вирусов гриппа А).

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в этом году зафиксирован первый случай смерти от гриппа. Житель региона 1958 года рождения умер от вируса гриппа А(H1N1) - это штамм вируса, известный под общим названием "вирус свиного гриппа". По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, неблагоприятный исход связан с поздним обращением пациента, к тому же он не был вакцинирован.

Управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что перед началом эпидсезона в Новосибирской области было привито против гриппа 1,2 млн человек, что составляет 43,3% от общего числа населения. Среди привитых заболевших нет.

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