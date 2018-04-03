Руководители агрохолдинга на Алтае осуждены за хищение миллиардов рублей

БАРНАУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Приговор фигурантам резонансного уголовного дела о хищении нескольких миллиардов рублей при кредитовании предприятий агрохолдинга "Изумрудная страна" огласили в Алтайском крае, сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ по региону.

"3 апреля на основании материалов уголовного дела, расследованного УФСБ России по Алтайскому краю, оглашен приговор в отношении бывшего директора Алтайского регионального филиала "Россельхозбанк" Евгения Роговского, его бывшего заместителя Константина Гладышева, бывшего руководителя ассоциации "Изумрудная страна" Ольги Антипиной. Также осуждены бывшие сотрудники агрохолдинга Михаил Колесников и Елена Павловская", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что с 2010 года по 2012 год Роговский и Гладышев незаконно предоставляли кредиты предприятиям, подконтрольным Антипиной - заявки рассматривались формально. По распоряжению Антипиной в "Россельхозбанк" предоставляли подложные документы от имени подконтрольных ей предприятий. Подписи некоторых директоров предприятий подделывались. В результате за два года было заключено 227 кредитных договоров с 56 предприятиями. Общая сумма выданных средств по кредитным договорам превысила 19 млрд рублей, неуплаченные проценты на май 2012 года составили более 545 миллионов рублей.

Антипина при содействии Михаила Колесникова и Елены Павловской, своей сестры Ирины Виноградовой, фактически исполнявшей полномочия зампредседателя совета директоров "Изумрудная страна" (осуждена осенью 2015 года), похитила и потратила в личных целях более 2 млрд рублей. Алтайским региональным филиалом "Россельхозбанка" к Антипиной, Виноградовой, Колесникову и Павловской предъявлен гражданский иск о возмещении похищенных средств.

По ходатайству следствия наложен арест на недвижимость, оформленную на Антипину, Виноградову и их родственников в Алтайском, Краснодарском краях, республике Алтай. Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Роговскому 8 лет 6 месяцев со штрафом в 900 тыс. рублей, Гладышеву - 5 лет 3 месяца со штрафом в 450 тыс. рублей, Колесникову - 4 лет со штрафом в 400 тыс. рублей. Трое осужденных взяты под стражу в зале суда, они лишены права занимать руководящие должности в госучреждениях.

Ольга Антипина приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Наказание ей отсрочено до достижения детьми 14-летнего возраста. Елене Павловской назначено 3 года и 3 месяца лишения свободы условно и штраф 50 тысяч рублей.