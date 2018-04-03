Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ангарске из-за маловодья на Байкале построят новый водозабор

Сибирь
3 апреля, 10:10 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 3, апреля. /ТАСС

Он появится на Китойском месторождении подземных вод

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области приняли решение построить для водоснабжения Ангарска водозабор на Китойском месторождении подземных вод, который заменит действующий источник на реке Ангара, работа которого затруднена длительным маловодьем на Байкале, сообщила во вторник пресс-службы регионального правительства.

"В Ангарске планируется построить водозабор на Китойском месторождении подземных вод для обеспечения нужд водоснабжения городского округа. <…> МинЖКХ области поручено решить вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации по строительству подземного водозабора на Китойском месторождении в рамках подпрограммы "Чистая вода" на 2019 - 2020 годы", - говорится в сообщении. Месторождению требуется доразведка.

Сейчас источником водоснабжения для большинства жителей Ангарска является река Ангара. Для обеспечения нужд населения и объектов экономики в городе используется четыре водозаборных сооружения предприятий ТЭЦ-10 "Иркутскэнерго", Ангарского электролизного химического комбината (ТВЭЛ) и Ангарской нефтехимической компании ("Роснефть").

"Из-за длительного маловодья береговые водозаборные сооружения работают на пределе. Так, на водозаборе ТЭЦ-10 уровень воды в водоприемной камере наблюдался на отметке 412,66 м при минимально допустимом эксплуатационном уровне - 410,65 м. На водозаборе АО "АЭХК" уровень воды составлял 410,18 м при минимально допустимом проектном уровне 409,45 м, периодически работает один насос из десяти", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе "Иркутскгеофизики" (входит в структуру Росгеологии) ТАСС сообщили, что обоснование проведение доразведки на Китойском месторождении было проведено в январе этого года. Инвентаризация одного из двух участков месторождения была проведена в 2014 году. В результате было определено его современное состояние, выполнен расчет размеров зоны санитарной охраны и переоценены запасы подземных вод. "Результаты химического анализа подземных вод подтвердили стабильно хорошее качество по всем современным нормативам. Запасы снижены и в количестве 89 тыс. куб м в сутки поставлены на государственный баланс", - отметили в пресс-службе.

Необходимость привлечения альтернативного подземного источника водоснабжения обострилась в последний маловодный период. Ангарск располагается на берегу реки Ангары ниже плотины Иркутской ГЭС, где достаточный речной уровень для эксплуатации поверхностного водозабора обеспечивает в основном озеро Байкал. Последние годы, и особенно 2014-2015 гг., стали критическими для Байкала из-за значительного дефицита осадков летом и осенью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Обмеление Байкала Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
2
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
3
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
4
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
5
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
6
В десяти московских поликлиниках внедрили методику раннего выявления рака легких
7
Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости