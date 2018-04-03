Прокуратура в Бурятии запретила властям Северобайкальска сжигать заброшенные дома

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Прокуратура запретила властям Северобайкальска в Бурятии сжигать пустующие щитовые дома - так в городе экономили на сносе заброшенных зданий, сообщили во вторник в аппарате уполномоченного по правам человека в республике.

"Отжиги пустующих щитовых домов, подлежащих сносу, на территории города производила администрация Северобайкальска, издав для этого распоряжение №66 от 12.02.2018 <…> По результатам проверки сделаны выводы о нарушении требований федерального законодательства. По представлению прокуратуры распоряжение отменено", - говорится в сообщении.

Поводом для начала проверки в Северобайкальске стали обращения местных жителей и публикации в СМИ. По оценке надзорных органов, сжигание пустующих домов угрожало жизни и здоровью граждан, а также наносило вред окружающей среде.

Дома в Северобайкальске начали сжигать в марте. По данным региональных СМИ, всего было сожжено более 200 зданий. Пострадавших нет.

Такие меры власти города в том числе объяснили противопожарной безопасностью, приводя в пример пожар в поселке Северомуйске в июне 2017 года, когда начавшееся в одном из заброшенных домов возгорание из-за сильного ветра молниеносно распространилось на соседние постройки.

Северобайкальск - крупнейший населенный пункт на берегу озера Байкал и второй по численности населения город в Бурятии. В нем живут порядка 23,5 тыс. человек.