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Меняйло: помощь пострадавшим от паводка районам Сибири должна оказываться незамедлительно

Сибирь
3 апреля, 11:27 дата обновления: 3 апреля, 11:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, апреля. /ТАСС

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе отметил, что необходимо обеспечить сохранность имущества жителей подтопленных населенных пунктов

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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

© Данил Айкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Меры по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов в Сибири, пострадавших от паводка, необходимо принимать сразу после его прохождения, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"После ухода воды меры по восстановлению объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры жилых домов должны приниматься оперативно... Нельзя оставлять людей без помощи и внимания, адресная помощь должна быть оказана всем пострадавшим", - сказал он на совещании, посвященном прохождению паводка.

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По словам полпреда, сейчас уточнены прогнозные данные по предстоящему паводку. В этом году в зону возможного подтопления может попасть более 625 населенных пунктов, в которых проживет 174 тыс. человек. Как уточнил начальник департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин, паводковая ситуация может осложниться из-за ожидаемого резкого потепления во многих регионах Сибири и после вскрытия рек, особенно на Алтае.

Меняйло отметил, что сейчас необходимо обеспечить сохранность имущества жителей подтопленных населенных пунктов, особое внимание следует обратить эвакуации крупного рогатого скота, чтобы не допустить его падеж. Во вторник стало известно, что паводок в Алтайском крае нанес ущерб и сельскому хозяйству - в регионе время половодья погибли более 250 голов крупного рогатого скота.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, на 3 апреля в регионе остаются подтопления в 32 населенных пунктах. Группировка из почти 1,5 тыс. спасателей продолжает работать на территориях, подвергшихся подтоплению.

В Алтайском крае сохраняется режим ЧС, с начала паводка там пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. В регионе опасаются нового разгула стихии из-за потепления и ожидаемого вскрытия льда на реках.
Продолжение паводка ждут и в Хакасии, где с 28 марта введен режим ЧС. Устраняют последствия паводка и в Туве, там следователи проводят проверку по факту подтопления во время паводка 249 жилых домов в поселке Каа-Хем Кызыльского района.

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Темы
Тыва Хакасия Алтайский край Паводок в Сибири Новосибирская область
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