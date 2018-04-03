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Полиция задержала двух подростков, подозреваемых в нападении на журналиста под Иркутском

Сибирь
3 апреля, 12:31 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 3, апреля. /ТАСС

По словам молодых людей, они хотели завладеть его личными вещами

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ИРКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция Иркутской области задержала двух подрос токов, подозреваемых в нападении на журналиста в городе Шелехов, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Фигурантами оказались двое молодых людей в возрасте 15 и 16 лет, старший из которых ранее неоднократно привлекался правоохранительными органами к ответственности за аналогичные преступления", - говорится в сообщении.

Со слов молодых людей, на журналиста они напали с тем, чтобы завладеть его личными вещами. У них изъят телефон, скоро он будет возвращен владельцу. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Инцидент произошёл ночью 1 апреля. На журналиста возле торгового павильона напали два человека. Потерпевший был избит, у него похитили мобильный телефон, документы и банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

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