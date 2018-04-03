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Совладелец сгоревшего ТЦ в Кемерове предоставит следствию всю необходимую информацию

Сибирь
3 апреля, 12:30 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что бизнесмен Денис Штенгелов находится в Австралии

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КЕМЕРОВО, 3 апреля. /ТАСС/. Компания "Кондитерус ком", совладельцем которой выступает томский бизнесмен Денис Штенгелов и которая является собственником Кемеровского кондитерского комбината, владеющего зданием сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", готова предоставить следствию всю необходимую информацию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как сообщалось ранее, 31 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших в Кемерове заявил, что ведомство может потребовать выдачи совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова у Австралии, где в данный момент находится бизнесмен.

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"Мы ведем диалог со следствием: готовы ответить на все вопросы, предоставив исчерпывающую информацию", - сказали ТАСС в пресс-службе "Кондитерус ком", отвечая на вопрос о том, планирует ли Штенгелов приехать в Россию для дачи показаний. Ранее Бастрыкин пояснял, что СК потребует его выдачи, если найдутся основания для привлечения предпринимателя к уголовной ответственности.

В понедельник, 26 марта, Штенгелов сообщал ТАСС, что он как физическое лицо, выступает совладельцем компании "Кондитерус ком", ей принадлежит Кемеровский кондитерский комбинат, который в свою очередь является собственником здания ТЦ "Зимняя вишня". Также, по его словам, у торгового центра было много собственников: часть объектов была продана, часть осталась в собственном управлении комбината. При этом Штенгелов уточнил, что "КДВ групп", сооснователем которого он также является, не имеет отношения к ТЦ.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей. В настоящее время по уголовному делу обвиняемыми проходят 7 человек, в том числе гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев. Все фигуранты арестованы до 25 мая.

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