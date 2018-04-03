Алтай просит у Минприроды РФ средства на расчистку рек, спровоцировавших подтопления

ТАСС. 3 апреля. Власти Алтайского края обратились в Минприроды РФ с просьбой выделить средства на расчистку русел малых рек, которые из-за своей засоренности стали основной причиной паводка в 2018 году, сообщил во вторник на совещании по ликвидации последствий паводка, проходившем в Новосибирске, заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

"В этом году массовое подтопление спровоцировали малые реки из-за их большой засоренности, поэтому сегодня губернатор края Александр Карлин подписал письмо на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского с просьбой о выделении денежных средств на расчистку русел малых рек - без этого нам будет сложно в дальнейшем снижать риски подтопления в предгорных районах. Просим вас поддержать нас", - сказал Мещеряков, обращаясь к полномочному представителю президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергею Меняйло.

По словам Мещерякова, на малых реках Алтайского края необходимо проводить работы по спрямлению русла и по дноуглублению. На сегодня в крае подтоплены 32 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях, это 430 участков. Остаются эвакуированными 43 человека, из них 6 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в городе Алейске. В готовности - 69 ПВР вместимостью более 9 тыс. человек.

Как отметил Мещеряков, на сегодня подтопленных социально значимых объектов в крае нет - все они функционируют в штатном режиме, во всех населенных пунктах подача электроэнергии осуществляется по постоянным схемам. Для ликвидации последствий задействована группировка в 1318 человек и 442 единицы техники, группировка подготовлена для дальнейших спасательных и аварийных работ.

В Алтайском крае сохраняется режим ЧС, с начала паводка в регионе пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. В регионе опасаются нового разгула стихии: на прошлой неделе в некоторых районах выпало до 40 см снега - пока он лежит, но потепление и снеготаяние может начаться уже 4-5 апреля. Также с 31 марта по 4 апреля ожидается вскрытие льда на реках с подъемом воды до критических отметок. На 3 апреля температура составляет от минус 15 до плюс 3 градусов в разных районах, ожидается снег, метель и гололед.

Как сообщалось ранее, о том, что подтопления начнутся в марте, в регионе начали предупреждать уже в январе - из-за сильных морозов земля промерзла до двух метров и почва не может впитывать воду. В 2014 году в регионе пережили сильнейшее за последние полсотни лет наводнение - тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.