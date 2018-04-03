Республике Алтай необходимо 280 млн руб. на восстановление мостов, разрушенных паводком

ТАСС. 3 апреля. Республике Алтай необходимо 280 млн рублей, чтобы восстановить четыре моста регионального и муниципального значения, разрушенных потоками талых вод в марте 2018 года, сообщил во вторник на совещании по ликвидации последствий паводка, проходившем в Новосибирске, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер.

"В подтопленных территориях было откачано 6 тысяч кубометров воды, сейчас подтопленных жилых домов нет. За время паводка ограничивалось движение на 24 участках дорог и регионального и местного значения, разрушены 4 моста в Онгудайском районе: один - регионального и три - муниципального значения, для восстановления необходимо около 280 млн рублей. Транспортное сообщение было нарушено с 46 населенными пунктами - сейчас в полном объеме обеспечен проезд, восстановлены 65 км дорожного полотна", - рассказал Пальталлер.

По словам заместителя главы региона, все службы в республике продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. С начала паводка были подтоплены 102 домовладения в 15 населенных пунктах - из территорий, куда зашла вода было в общей сложности откачано 6 тыс. кубометров воды. В регионе работают 11 пунктов временного размещения на 470 человек.

Как сообщалось ранее, с 26 марта резкое таяние снега и подъем воды в горных реках вызвали подтопление местных дорог и нескольких населенных пунктов в регионе. На сегодня ситуация стабилизировалась благодаря в том числе минусовым температурам. Сильный снегопад, который прошел в регионе на прошлой неделе, по данным ГУ МЧС региона, не оказал большого влияния на обстановку - резкого таяния не произошло. 4 апреля, по прогнозу, ожидается небольшой снег и гололед, температура воздуха ночью минус 10-15, днем - минус 2 плюс 3.

"После этого ожидается повышение температуры - наиболее сложная обстановка может возникнуть в Турочакском и Чойском районе, основные силы спасателей сосредоточены там. Возможны локальные подтопления в связи с резким таянием снега, но они зависят от того, сколько снега у жителей во дворах, сколько скопилось снега на склонах. От рек подтопления в ближайшее время не ожидается - уровни на много ниже критических. Жителям необходимо своевременно очистить дворы и организовать вывоз снега, главы сел предупреждены", - сообщают в ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, последние два года паводковая ситуация в Горном Алтае была стабильной, но в 2014 году регион пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда пострадали более 43,5 тысячи человек, были разрушены 222 км дорог, 235 мостов, в 97 населенных пунктах было подтоплено более 7,5 тыс. жилых домов. На выплаты пострадавшим из федерального бюджета было направлено почти 1,9 млрд рублей, а 1,4 млрд рублей республика получила на капремонт жилья. Общий ущерб был оценен в 6,5 млрд рублей.