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Донской: документы по промыслу нерпы на Байкале не поступали в Росприроднадзор

Сибирь
3 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Глава Минприроды отметил, что документы в любом случае не предполагают "хищнического" вылова нерпы

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Росприроднадзор до сих пор не получил необходимых документов, чтобы произвести экологическую экспертизу для принятия решения о возможности возобновления промысла нерпы на Байкале. Об этом глава Минприроды Сергей Донской написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по экологическим проблемам Байкала в Иркутске замглавы Росрыболовства Василий Соколов предложил Минприроды внести изменения в правила ведения рыболовства и разрешить ведение промысла нерпы. Согласно Положению о Федеральном агентстве по рыболовству, ведомство ответственно разработку и представление на государственную экологическую экспертизу предложений об общих допустимых уловах водных биологических ресурсов, к которым, кроме рыб, относят также водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водоросли. За регулирование популяции байкальской нерпы (добычу не менее 4,5 тыс. особей в год) выступал также директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд.

"Мы [на заседании Межведомственной комиссии по Байкалу в начале февраля] договорились, что это решение требует обоснования. Договорились, что окончательное решение необходимо принимать по итогам государственной экологической экспертизы обосновывающих материалов, то есть экспертизы предложений об общих допустимых уловах водных биологических ресурсов. Эти материалы в Росприроднадзор до сих пор не поступали", - написал Донской.

В то же время, по его словам, документ в любом случае не предполагает "хищнического" вылова нерпы. "Мы видим, что в проекте документа есть целый ряд ограничений, что исключена добыча самок и белька", - отметил глава Минприроды.

Он также напомнил, что вид не занесен в Красную книгу, а значит формально является промысловым. Рост поголовья байкальской нерпы и снижение численности омуля, на добычу которого на Байкале был введен запрет с 1 октября 2017 года, считаются не связанными друг с другом событиями, так как омуль не является существенной частью кормовой базы тюленей.

О Байкальской нерпе

Байкальская нерпа (байкальский тюлень, Pusa sibirica) - эндемик, встречается только на Байкале, это один из трех существующих в мире пресноводных видов тюленя. Нерпы вырастают в длину до 1,6 метра, питаются мелкой рыбой. Из- за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, из-за чего вся популяция оказалась под угрозой. Массово нерпу перестали добывать 10 лет назад.

Осенью 2017 года на побережье озера были обнаружены более 140 тел животных. Специалисты предполагают, что произошедшее связано с ослаблением этого вида из-за превышенной популяции, однако точная причина гибели не установлена.

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