В Туве для помощи пострадавшим от паводка развернули добровольческий штаб

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Добровольческий штаб начал работу в поселке Каа-Хем в Туве для оказания помощи пострадавшим от паводка. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В Каа-Хеме начал работу добровольческий штаб для помощи пострадавшим от подтопления. В нем будут дежурить юристы, представители службы ГО и ЧС, администрации, психологи и волонтеры", - сообщили в пресс-службе.

По словам вице-премьера правительства Тувы Максима Тунева, штаб должен помочь жителям минимизировать последствия подтопления. Волонтеры готовы оказать посильную помощь: покрасить, перенести, помочь обустроить заново жилье.

Как сообщила ТАСС представитель волонтерского движения в Туве Азиана Увангур, сейчас идет сбор вещей и продуктов питания для пострадавших, в среду добровольцы начнут обход домов в Каа-Хеме. "До обеда точно узнаем, скольким семьям нужна помощь", - отметила Увангур.

Ситуация с паводком

В конце марта из-за резкого потепления в Туве талыми водами были подтоплены Каа-Хем и окраины Кызыла. В столице Тувы с паводком уже справились, в поселке продолжается его ликвидация. В зоне подтопления остаются 25 домов. Работает комиссия по оценке ущерба.

В поселке развернут пункт временного размещения (ПВР). Как сообщила заместитель председателя администрации Кызылского района Айлана Бижик, сейчас в ПВР постоянно ночуют от 9 до 15 человек.

"По спискам семей, попавших в зону подтопления, 57 детей учатся в школе № 2, четверо учатся в школе № 1 поселка Каа-Хем и более 10 детей - в школах Кызыла. Они посещают занятия. Информации о болезнях и других проблемах со здоровьем не было. И в ПВР никто не жаловался на состояние здоровья", - сказала она.