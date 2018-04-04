Новосибирский детский сад эвакуировали из-за возгорания

НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Детский сад в Новосибирске был эвакуирован из-за загорания в электрощитовой, 45 детей и 9 человек персонала оперативно размещены в соседней школе после срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

"По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили горение в электрощитовой. Пожар развития не получил. В течение одной минуты сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади одного квадратного метра", - уточнили в пресс-службе.

На месте пожара были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вызова, работали 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Предварительно дознаватели полагают, что произошло короткое замыкание в электрощитовой.