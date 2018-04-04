Сокращение водоохранной зоны позволит строить очистные сооружения на Байкале

ИРКУТСК, 4 апреля. /ТАСС/. Сокращение водоохранной зоны Байкала и исключение из ее границ населенных пунктов позволит строить очистные сооружения на берегу озера, а также снимет социальную напряженность в прибрежных поселках, сообщил в среду журналистам министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило границы новой водоохранной зоны Байкала, подвергнув ее серьезному сокращению. За ее пределы были вынесены несколько десяткой населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии.

"Для экологии и экосистемы Байкала это не нанесет никакого вреда, потому как был проработан научный подход, а в 200-метровой водоохранной зоне по-прежнему будут действовать запреты, предусмотренные 643 постановлением российского правительства и федеральным законом "Об охране озера Байкал". Зато за пределами водоохранной зоны появится возможность строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение", - сказал он.

Министр напомнил, что ранее водоохранная зона Байкала простиралась от берега в зависимости от рельефа на расстояние нескольких десятков километров, сейчас вблизи населенных пунктов она составляет 200 м. При этом число входящих в нее населенных пунктов сокращено с 78 до 38; принятые изменения были подготовлены на основе исследований Института географии Сибирского отделения РАН.

По словам депутата Госдумы от Иркутской области Михаила Щапова, корректировка документа позволит снимет ряд ограничений с местных жителей.

"Пересмотра границ водоохранной зоны озера Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия добивались с того момента, как границы были установлены - с 2015 года. Водоохранная зона увеличилась с 500 метров до 40-80 километров; тогда в нее попали сотни населенных пунктов, в которых проживает порядка 130 тыс. человек. Вне закона все это время находились около 500 километров грунтовых дорог на этой территории (а других там и нет), гаражи, заправки, выгребные ямы, было запрещено было размещение кладбищ - их сейчас на данной территории около 40. С корректировкой водоохранной зоны эти ограничения сняты", - сказал он ТАСС.

История вопроса

Ранее в Верховный суд с иском обратилась группа из 16 владельцев участков земли в садовом товариществе, располагающемся в 300 км от Иркутска, собственника туристической базы "Звезда Байкала" и троих собственников участков, на которых планировалось строительство гостиниц. Истцы просили признать частично незаконным распоряжение правительства России, расширившее водоохранную зону Байкала до границ ЦЭТ.

Верховный суд России 29 января признал расширение правительством России водоохранной зоны с 500 метров до 140 км законным.