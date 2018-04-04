Ситуация в поселке Хомутово под Иркутском, где подтоплены участки, стабилизировалась

ИРКУТСК, 4 апреля. /ТАСС/. Талые воды, подтопившие приусадебные участки в поселке Хомутово в Иркутской районе, дальнейшим затоплением пока не угрожают, ситуация стабилизировалась. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Во вторник сообщалось, что в Хомутово, где были подтоплены 53 приусадебные участка, открыли пункт временного размещения (ПВР). На месте проводились работы по откачке воды и восстановлению нарушенной местными жителями дренажной системы.

"На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, вода отступает. Сообщений о новых подтоплениях от населения не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы пояснил ТАСС, что открытый на помещении школы и дома культуры ПВР остается в готовности на случай возможного ухудшения ситуации, на данный момент он остается невостребованным.

"Комплексная работа по отведению талых вод от приусадебных участков и проезжей части населенного пункта продолжается. Пострадавшим из-за подтопления приусадебных участков талыми водами жителям села Хомутово оказывается адресная помощь", - добавили в пресс-службе.