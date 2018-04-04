Прокуратура: на северном берегу Байкала незаконно запустили очистные сооружения

ИРКУТСК, 4 апреля. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила незаконный запуск очистных сооружений в поселке Нижнеангарске, расположенном на северном берегу Байкала в Республике Бурятии, сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки, установившей, что в поселке на основании муниципального контракта строят очистные сооружения и канализационную систему. "Объект не введен в эксплуатацию, осуществляется пятый этап строительства, предусматривающий регулировку технологии и определение ее готовности. Вместе с тем, система очистных сооружений запущена и функционирует с конца февраля 2018", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после прохождения очистных сооружений стоки попадают в канализационную насосную станцию и далее по напорному трубопроводу - в точку сброса в заболоченной пойме Ангарского сора Байкала.

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила два административных дела - по статьям "Самовольное занятие водного объекта" и "Нарушение специального режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне" КоАП РФ.

Нижнеангарск - поселок городского типа, административный центр Северо-Байкальского района Бурятии с населением 4,5 тыс. человек.