Стоимость проекта мусороcортировочных комплексов в Новосибирске снизилась на 2 млрд руб.

НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области и общественники договорились о параметрах нового концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов: оно будет заключено на 25 лет, объем инвестиций составит 4,3 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства. Объем инвестиций по сравнению с прошлым проектом снизился более чем на 2 млрд рублей.

"Согласно основным параметрам техзадания нового концессионного соглашения, его срок составит 25 лет, что соответствует сроку эксплуатации оборудования. На первом этапе реализации соглашения планируется построить два мусоросортировочных комплекса, общий объем инвестиций - 4,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Стоимость комплексов по первому концессионному соглашению, которое было заключено в июле 2016 года и впоследствии расторгнуто, составляла 6,5 млрд рублей. В пресс-службе сообщили, что площадки под строительство комплексов пока не утверждены, сроки объявления конкурса не уточняются.

"Мусорная" концессия

Новосибирск, ежегодно производящий более 3,5 млн кубометров бытовых отходов, располагает четырьмя мусорными полигонами, которые переполнены. Планы строительства мусороперерабатывающих заводов в городе появлялись неоднократно.

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью в 6,5 млрд рублей власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с компанией "Экология-Новосибирск". В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Компания-концессионер до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство полигона ТБО, усомнились в экологической безопасности проекта. В октябре врио губернатора поручил правительству региона уведомить концессионера о расторжении договора на строительство мусороперерабатывающих комплексов. При этом власти Новосибирской не исключили заключения нового соглашения с прежним концессионером на новых условиях.