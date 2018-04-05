Девятиклассника ранили ножом в Иркутске из-за баловства на уроке

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутска проводят служебную проверку в связи с ножевым ранением, полученным на уроках учеником 9 класса школы № 7. Подросток госпитализирован в одну из больниц города, сообщила в четверг пресс-служба мэрии Иркутска.

"Во время урока информатики один из учеников играл складным ножом, втыкая его в спинку впереди стоящего стула. В результате неосторожных действий было нанесено ранение однокласснику", - говорится в сообщении.

После оказания помощи пострадавшему в школьном медпункте, подросток был доставлены детскую Ивано-Матренинскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"В школе также отметили, что конфликта между учащимися не было. По характеру они оба спокойные, учатся удовлетворительно", - отметили в пресс-службе. В школе проводятся педагогическое расследование, служебная проверка и следственные мероприятия.

Комментариями полиции и следственных органов ТАСС в настоящее время не располагает.