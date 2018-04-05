В Красноярске задержан депутат по подозрению в получении взятки от бизнесмена

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Депутат городского Совета Красноярска Аркадий Волков задержан по подозрению в получении взятки в обмен за покровительство энергетической компании. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.

Волков известен в Красноярске так называемой "Машиной добрых дел", в рамках этого проекта малообеспеченным гражданам помогали при ремонте сантехники и электроприборов. Работы проводились нанятыми слесарем-сантехником, электриком, и оператором. По данным СК, проект использовался в целях формирования положительного образа депутата во время выборов в Заксобрание края.

"В Красноярске по подозрению в получении крупной взятки задержан депутат городского Совета депутатов <...>. С целью оплаты труда вышеуказанных лиц в проекте "Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова" подозреваемый в феврале 2016 года попросил заместителя генерального директора ООО "КрасТЭК" трудоустроить в организацию троих сотрудников, которые фактически работали в проекте депутата. Взамен он пообещал оказывать общее покровительство, а в случае отказа обещал создавать препятствия в деятельности предприятия", - сообщили в СК.

За год "КрасТЭК" заплатил этим людям 430 тыс. рублей. В свою очередь депутат предложил не исключать из схемы снабжения Красноярска одну из котельных компании, которую по проекту теплоснабжения планируется закрыть.

Волков подозревается в преступлении по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере"). Сейчас он задержан.

В сентябре 2013 года Волков был избран депутатом Горсовета Красноярска от "Патриотов России". Через год был исключен из депутатской фракции этой партии. В 2016 году был кандидатом в депутаты Заксобрания Красноярского края.