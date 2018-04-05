Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Красноярске задержан депутат по подозрению в получении взятки от бизнесмена

Сибирь
5 апреля, 9:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, апреля. /ТАСС

По версии следствия, Аркадий Волков взял деньги в обмен на покровительство энергетической компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Депутат городского Совета Красноярска Аркадий Волков задержан по подозрению в получении взятки в обмен за покровительство энергетической компании. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.

Волков известен в Красноярске так называемой "Машиной добрых дел", в рамках этого проекта малообеспеченным гражданам помогали при ремонте сантехники и электроприборов. Работы проводились нанятыми слесарем-сантехником, электриком, и оператором. По данным СК, проект использовался в целях формирования положительного образа депутата во время выборов в Заксобрание края.

"В Красноярске по подозрению в получении крупной взятки задержан депутат городского Совета депутатов <...>. С целью оплаты труда вышеуказанных лиц в проекте "Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова" подозреваемый в феврале 2016 года попросил заместителя генерального директора ООО "КрасТЭК" трудоустроить в организацию троих сотрудников, которые фактически работали в проекте депутата. Взамен он пообещал оказывать общее покровительство, а в случае отказа обещал создавать препятствия в деятельности предприятия", - сообщили в СК.

За год "КрасТЭК" заплатил этим людям 430 тыс. рублей. В свою очередь депутат предложил не исключать из схемы снабжения Красноярска одну из котельных компании, которую по проекту теплоснабжения планируется закрыть.

Волков подозревается в преступлении по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере"). Сейчас он задержан.

В сентябре 2013 года Волков был избран депутатом Горсовета Красноярска от "Патриотов России". Через год был исключен из депутатской фракции этой партии. В 2016 году был кандидатом в депутаты Заксобрания Красноярского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
4
Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости