НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года, сообщил в четверг журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который возглавляет областной комитет партии.

"У нас идет мозговой штурм, у нас предстоит в партийной организации отчетно-выборная компания, и во время этой отчетно-выборной компании будет в том числе обсуждаться вопрос нашего участия в выборах губернатора", - сказал Локоть после презентации новой стратегии развития города "Новосибирск. Стратегия-2030".

Он добавил, что кандидатура от КПРФ на пост губернатора пока не определена.

Ранее Локоть заявлял, что его участие в губернаторских выборах будет зависеть от решения партии. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, как отмечается в сообщении на сайте партии, высоко оценивает шансы Локотя на победу в случае его участия в выборах.

Возможным соперником мэра Новосибирска на выборах может стать врио главы региона Андрей Травников. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что она готова поддержать Травникова на выборах в случае его выдвижения.