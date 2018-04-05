Сотрудник Росгвардии погиб под Иркутском при проведении учебных стрельб

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии, чье тело было обнаружено в стрелковом тире. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля в городе Ангарске. Следователями произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели.