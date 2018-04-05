Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудник Росгвардии погиб под Иркутском при проведении учебных стрельб

Сибирь
5 апреля, 10:45 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, апреля. /ТАСС

Следователи проводят проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии, чье тело было обнаружено в стрелковом тире. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля в городе Ангарске. Следователями произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости