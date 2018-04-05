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Спасатели вертолетом эвакуировали охотника из отдаленного зимовья в Бурятии в Иркутск

Сибирь
5 апреля, 11:12 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, апреля. /ТАСС

В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что мужчину доставили в Иркутскую горбольницу № 1, где он был прооперирован

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© Стоп-кадр с видео пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Иркутские спасатели МЧС эвакуировали вертолетом из отдаленного зимовья в Тункинском районе Бурятии охотника, которому потребовалась срочная медицинская помощь, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"Вертолетом Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда мужчина был доставлен в город Иркутск и передан врачам скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

Эвакуация охотника из труднодоступной местности была затруднены особенностями рельефа этой территории. Сначала спасатели пытались добраться до места назначения на аэроглиссере по замерзшей реке от байкальского поселка Утулик (Иркутской области). "Примерное расстояние до места назначения - более 60 километров. После пройденных 10 километров стало ясно, что ледовые забереги высотой до полутора метров не позволят нам продвинуться дальше. Был рассмотрен еще один вариант эвакуации пострадавшего при помощи снегоходов через перевал Чертовы Ворота, но из-за большого количества снега, крутости склонов и неблагоприятной лавинной обстановки пришлось от него отказаться. Поэтому была задействована авиация", - отметили в спасательном главке.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области ТАСС пояснили, что эвакуированный мужчина был доставлен в Иркутскую горбольницу № 1 в среду и в тот же день прооперирован. "Сейчас его состояние стабильное, средней степени тяжести, из реанимации он переведен в общую палату", - сказала сотрудник пресс-службы.

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