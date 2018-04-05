СК подозревает в халатности сотрудников школы в Иркутске, где ранен девятиклассник

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области начали проверку в отношении педагогов школы № 7 в Иркутске, где девятиклассника ранили ножом во время уроков, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным комитетом РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей, по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, рана оказалась поверхностной, жизни школьника ничего не угрожает. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее в четверг пресс-служба мэрии Иркутска сообщила, что подросток был ранен одноклассником, игравшимся перочинным ножиком во время уроки информатики. Ребенка госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую больницу.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД ТАСС сообщили, что участники происшествия ранее внимание правоохранительных органов не привлекали.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснять все причины происшествия, а также организуют профилактические мероприятия с учениками, их родителями и педагогами. Предметно будет рассмотрен вопрос об организации пропускного режима в школе, принятия мер для исключения таких случаев в дальнейшем", - сказал сотрудник пресс-службы.