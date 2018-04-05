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Подросток, раненный ножом в иркутской школе, перенес операцию

Сибирь
5 апреля, 11:59 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, апреля. /ТАСС

Школьник в реанимации, его состояние стабильное, средней степени тяжести

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© Сергей Красноухов/ТАСС

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Девятиклассник, получивший ножевое ранение в школе № 7 Иркутска из-за баловства одноклассника на уроке информатики, прооперирован и находится в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

"Пострадавший школьник прооперирован врачами Ивано-Матренинской больницы. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести", - сказала сотрудник пресс-службы.

Ранее в четверг пресс-служба мэрии Иркутска сообщила, что подростка ранил одноклассник, играя перочинным ножом во время урока информатики. Ребенка госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую больницу.

Следственные органы начали проверку по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей, по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

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