Получивший ножевое ранение в школе Иркутска подросток пытался скрыть инцидент

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Девятиклассник, получивший ножевое ранение во время урока в школе № 7 в Иркутске, пытался защитить ранившего его друга от последствий этой ситуации и настаивал, что поранился сам, рассказали ТАСС в городской мэрии.

"Ребята, сидевшие рядом на уроке, являются друзьями. Один из них достал перочинный нож, чтобы заточить карандаш, и, возможно, чтобы заодно также вырезать какую-то надпись на спинке стула, на котором в этот момент начал раскачиваться его друг. Нож соскользнул. Ребята отпросились у учителя и обратились в медпункт. Пострадавший подросток сказал, что сам упал и поранился в школьном коридоре и до последнего настаивал на этой версии вплоть до момента госпитализации", - отметил сотрудник мэрии.

По его словам, оба молодых человека из благополучных семей, на учете не состоят. В школе имеют нормальную успеваемость по предметам.

В отношении администрации школы и педагогического состава в настоящее время проводится служебная проверка. Доследственную проверку по статье "Халатность" начало также следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что подростка ранил одноклассник, играя перочинным ножом во время уроки информатики. Ребенка госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую больницу. По данным областного Минздрава, сейчас он прооперирован и находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.