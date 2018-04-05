Движение транспорта у ТЦ "Зимняя вишня" полностью восстановят в пятницу

КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Кемерово в пятницу утром снимут все ограничения на движение транспорта на проспекте Ленина у торгового центра (ТЦ) "Зимняя вишня", где в результате пожара 25 марта погибли 64 человека, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Завтра, 6 апреля, с 06:00 (04:00 мск) будет снято ограничение на движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина… Остановка автомобильного транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина у ТЦ "Зимняя вишня", а также заезд на внутреннюю территорию центра [пока] ограничены", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что ограничения обусловлены необходимостью обеспечить безопасность нахождения вблизи здания ТЦ людей и транспорта.

Проспект Ленина - одна из основных городских магистралей Кемерова, по ней в том числе осуществляется движение пассажирского транспорта, неподалеку от сгоревшего ТЦ находятся автомобильный и железнодорожный вокзалы.

Как сообщалось ранее, движение по участку проспекта возле "Зимней вишни" перекрыли в день пожара, проезд был организован по альтернативным маршрутам. 29 марта было открыто движение по четной стороне проспекта, движение автобусов и троллейбусов также осуществлялось по измененным маршрутам.

В администрации города добавили, что возле ТЦ по-прежнему находится стихийный мемориал, за его сохранностью следят полиция, службы благоустройства, дежурят студенты-волонтеры и Кемеровская епархия.