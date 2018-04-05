Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение транспорта у ТЦ "Зимняя вишня" полностью восстановят в пятницу

Сибирь
5 апреля, 15:29 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, апреля. /ТАСС

После пожара 25 марта участок на проспекте Ленина был перекрыт, проезд был организован по альтернативным маршрутам

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Кемерово в пятницу утром снимут все ограничения на движение транспорта на проспекте Ленина у торгового центра (ТЦ) "Зимняя вишня", где в результате пожара 25 марта погибли 64 человека, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Завтра, 6 апреля, с 06:00 (04:00 мск) будет снято ограничение на движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина… Остановка автомобильного транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина у ТЦ "Зимняя вишня", а также заезд на внутреннюю территорию центра [пока] ограничены", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что ограничения обусловлены необходимостью обеспечить безопасность нахождения вблизи здания ТЦ людей и транспорта.

Проспект Ленина - одна из основных городских магистралей Кемерова, по ней в том числе осуществляется движение пассажирского транспорта, неподалеку от сгоревшего ТЦ находятся автомобильный и железнодорожный вокзалы.

Как сообщалось ранее, движение по участку проспекта возле "Зимней вишни" перекрыли в день пожара, проезд был организован по альтернативным маршрутам. 29 марта было открыто движение по четной стороне проспекта, движение автобусов и троллейбусов также осуществлялось по измененным маршрутам.

В администрации города добавили, что возле ТЦ по-прежнему находится стихийный мемориал, за его сохранностью следят полиция, службы благоустройства, дежурят студенты-волонтеры и Кемеровская епархия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
4
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
5
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
6
Чем завершился визит лидеров стран Балтии в США
7
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости